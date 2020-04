Die Polizei ermittelt Vandalen in Beilngries unterwegs

Foto: Ursula Hildebrand

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 3. auf 4. April, wurde an einer Doppelhaushälfte in der Hirschberger Straße in Beilngries ein Außenwasserhahn aufgedreht und dessen Handrad gewaltsam abgerissen.