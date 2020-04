Einsatz in Kipfenberg Funkenflug führt zu Flächenbrand

Ein 64-jähriger Waldarbeiter war in der Gemarkung Schambach mit einem Freischneider an einem Waldstück beschäftigt. Aufgrund eines Funkenfluges am Häckselmesser entzündete sich dabei eine Freifläche von mehreren hundert Quadratmetern.