Infektionsschutzgesetz Die Polizei löst Trinkgelage auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes auf

Am Donnerstag, 2. April, wurden im Dienstbereich der PI Kelheim insgesamt acht Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung zur Anzeige gebracht.

Neustadt an der Donau. In einem Fall kontrollierten Beamte der PI Kelheim in Neustadt an der Donau gleich sechs junge Männer, die auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes beisammen standen und Alkohol konsumierten. Die Männer aus dem Landkreis Deggendorf erhielten einen Platzverweis, sowie jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.