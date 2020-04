Anzeige erstattet Alkoholisierter Pkw-Fahrer in Geisenfeld erwischt, weil er keinen Sicherheitsgurt angelegt hat

Am Donnerstagabend, 2. April, um 19.23, wurde in der Regensburger Straße in Geisenfeld ein alkoholisierter Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Verkehrsteilnehmer sollte wegen des nicht angelegten Sicherheitsgurtes beanstandet werden.