Einsatz in Kelheim 35-Jähriger schlägt auf Kontrahenten ein und beleidigt Polizeibeamte

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 2. April, gegen 18.30 Uhr, kam es in der Donaustraße in Kelheim nach einer verbalen Streitigkeit zu einem Körperverletzungsdelikt unter Asylbewerbern.