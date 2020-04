Rauchentwicklung Essen auf dem heißen Herd vergessen – 52-Jährige muss ins Krankenhaus

Am Mittwoch, 1. April, gegen 16.25 Uhr, wurde von einem aufmerksamen Nachbarn der Notruf verständigt, weil dieser eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Giselastraße in Kelheim festgestellt hatte.