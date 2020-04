Tragisch Unfall beim Umschneiden einer Fichte – 24-Jähriger stirbt

In einem Waldstück bei Altdorf im Landkreis Eichstätt ist am Mittwochnachmittag, 1. April,ein 24-jähriger Mann bei Holzausschneidearbeiten ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat zur Klärung des Unfallherganges die Ermittlungen aufgenommen.

Titting/Landkreis Eichstätt. Der aus dem Landkreis stammende junge Mann war im Waldstück seines Vaters damit beschäftigt, Sturmschäden zu bearbeiten. Beim Umschneiden einer Fichte in Hanglage hob sich offensichtlich der Wurzelteller des Baumes und begrub den 24-Jährigen unter sich. Trotz getragener Schutzkleidung kam jede Hilfe zu spät, so dass der junge Mann noch an der Unglücksstelle verstarb. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.