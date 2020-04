Feuerwehr Ingolstadt Defektes Ladegerät für Elektrostapler sorgt für einen Großeinsatz

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein defektes Ladegerät fing am Mittwoch, 1. April, um 14.25 Uhr, in der Borsigstraße bei den Staudinger Lagerhallen in Ingolstadt plötzlich an zu rauchen. Die in dem Bereich installierten Rauchwarnmelder hatten daraufhin Alarm geschlagen.