Kontrolle bei Reichertshofen Mit knapp 1,4 Promille auf der Autobahn unterwegs

Kurz vor dem Autobahndreieck Holledau auf der Autobahn A9 in Richtung Nürnberg fiel der Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Ingolstadt am Mittwoch, 1. April, 0.25 Uhr, ein BMW 320 d auf, der mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war.

Reichertshofen. Im Bereich der zweispurigen Baustelle fuhr der BMW-Fahrer dann circa 140 km/h statt der erlaubten 80 km/h, kam mehrmals von der rechten Fahrspur ab, geriet dabei auf die linke Fahrspur und kam auch so weit nach rechts, dass er fast gegen die Betonwand gefahren wäre. Er wurde mittels Signalgeber aufgefordert, die Autobahn an der Anschlussstelle Langenbruck zu verlassen und konnte dann dort angehalten werden. Hier stellte sich auch gleich der Grund für die Fahrweise des 31-Jährigen aus dem Großraum München heraus, der Alkotest ergab 1,38 Promille. Es erfolgte die Unterbindung der Weiterfahrt, also die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels, ebenso wie die des Führerscheines und eine Blutentnahme.