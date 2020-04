Anzeige erstattet Unter Drogeneinfluss zu später Stunde trotz Ausgangsbeschränkung mit Pkw unterwegs

Am Montag, 30. März, um 22.30 Uhr, wurde ein 28-Jähriger, der noch zu später Stunde trotz Ausgangsbeschränkung mit seinem Pkw in der Sternstraße in Gaimersheim unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen.