Die Polizei sucht Zeugen Hund beißt Joggerin

Foto: korsak/123rf.com

Am Montag, 30. März, gegen 19 Uhr, joggte eine 60-jährige Frau in der Nähe der Schleuse Kelheim, als plötzlich zwei Hunde auf sie zuliefen. Einer der beiden Hunde ging zum Angriff über und biss der Joggerin in den Unterschenkel, so dass diese eine leichte Verletzung davontrug.