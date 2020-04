Zeugen gesucht Unbekannte beschädigen Vereinshaus des Schäferhundvereins in Saal an der Donau

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

In der Zeit von Sonntag, 29. März, 0 Uhr, bis Montag, 30. März, 14.15 Uhr, warfen bisher unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben des Vereinshauses vom Schäferhundverein in der Lindenstraße in Saal an der Donau ein.