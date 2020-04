Touchiert 79-jährige Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Am Montag, 30. März, gegen 19.50 Uhr, bog eine 23-jährige Pkw-Fahrerin vom Volksfestplatz in Neustadt an der Donau nach links in die Bad Gögginger Straße ab. Hierbei übersah sie eine mit ihrem Fahrrad querende 79-jährige Frau.