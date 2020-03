Hinweise erbeten 19-Jähriger erstattet Anzeige wegen Nötigung auf der B16

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstag, 28. März, um 18 Uhr, die Bundesstraße B16 in Fahrtrichtung Regensburg. Auf Höhe Ernsgaden überholte er im zulässigen Bereich einen Lkw und fuhr hierbei auf den linken der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Regensburg. Von hinten kam ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit an, weshalb sich der 19-Jährige zum Ausweichen des von hinten nahenden Pkws genötigt fühlte.