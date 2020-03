Infektionsschutzgesetz Fünf Wolnzacher treffen sich trotz Ausgangssperre

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

In der Nähe eines Reitstalls an der Adresse „Am Brunnen“ in Wolnzach wurden am Samstag, 28. März, um 21.15 Uhr, fünf Wolnzacher (18, 18, 19, 21 und 35 Jahre alt) angetroffen, die sich dort gemeinsam zum Konsum alkoholischer Getränke trafen.