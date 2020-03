Ausgangsbeschränkung Drei Frauen treffen sich zum Rauchen einer Zigarette auf dem Spielplatz

Foto: 123rf.com

Auf einem Spielplatz im Weiherweg in Geisenfeld wurden am Samstag, 28. März, um 16.20 Uhr, drei Frauen aus Geisenfeld (23, 31 und 34 Jahre alt) angetroffen. Auf Befragen der Beamten gaben diese an, dass sie sich dort zum Rauchen einer Zigarette getroffen hätten.