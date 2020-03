Die Polizei ermittelt Ladendieb klaut eine Flasche Wodka

Am Samstagvormittag, 28. März, beobachtete ein Ladendetektiv gegen 10 Uhr einen unbekannten Mann, wie er in einem Supermarkt in der Abensberger Straße eine Flasche Wodka im Wert von 14 Euro in seine Jackentasche steckte und ohne zu bezahlen das Geschäft verließ.