Ausgangsbeschränkung Polizei löst Zusammenkunft mehrerer Jugendlicher auf

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Samstag, 28. März, gegen 19.30 Uhr, wurden bei einer Kontrolle in Steinsdorf an einem landwirtschaftlichen Gebäude fünf Jugendliche bzw. junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 25 Jahren angetroffen, die sich dort zusammen aufgehalten hatten.