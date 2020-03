Kontrolle der Polizei Trotz Ausgangsbeschränkung zum Spaß mit dem Motorrad unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 28. März, zwischen 14 und 14.30 Uhr, wurden in Denkendorf ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Regensburg und in Altmannstein ein weiterer 29-jähriger Zweiradfahrer mit Sozia aus dem Landkreis Eichstätt einer Verkehrskontrolle unterzogen.