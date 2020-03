Leicht verletzt Fahrrad verhakt sich im Bahngleis – 82-Jährige stürzt

Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com

Am Donnerstag, 26. März, gegen 17.30 Uhr, fuhr eine 82-jährige Dame mit ihrem Fahrrad über den Bahnübergang in der Regensburger Straße in Saal an der Donau.