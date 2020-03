Zeugen gesucht Unbekannter zerkratzt mehrere Fahrzeuge in Neustadt an der Donau

Am Dienstag, 24. März, zwischen 3 und 11 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter drei ordnungsgemäß geparkte Pkw in der Herrnstraße in Neustadt an der Donau (in unmittelbarer Nähe zum Schwaigfeldring) mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt.