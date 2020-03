Knapp 1,5 Promille Mitten in der Nacht dreht sich kein Dönerspieß – Betrunkener nächtigt im Auto vor dem Imbiss

Foto: 123rf.com

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 26. März, 2.30 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Ingolstädter mit seinem Audi zum Dönerladen in die Ettinger Straße. Nachdem der Imbiss bereits geschlossen hatte, legte sich der Ingolstädter in seinem Pkw bei laufendem Motor schlafen, bis er von den Beamten geweckt wurde.