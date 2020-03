Unfall in Ingolstadt Baum stürzt um und verletzt Fußgängerin schwer

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 25. März, gegen 12.30 Uhr, war eine 67-jährige Rentnerin am Oberschüttweg nahe dem Wildpark am Baggersee in Ingolstadt spazieren. Mit etwas Abstand wurde sie von einer 63-jährigen Bekannten begleitet. Plötzlich spürten beide eine Windböe und hörten ein lautes Knacken.