Ermittlungen Sieben Tankstellen mutwillig beschädigt – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Am Samstag, 21. März, gegen 22 Uhr, nahmen Beamte der Polizeiinspektion Dachau in Erdweg einen 62-jährigen Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen an de Ilm fest. Auf dem Fahrersitz seines benutzten Pkws wurde ein Hammer sichergestellt.