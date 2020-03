Hinweise erbeten Verkehrsunfallflucht in Reichertshofen – 1.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 24. März, im Zeitraum von 6 Uhr bis 17.45 Uhr wurde in Reichertshofen ein in der Boschstraße geparkter Pkw von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. Der Verursacher beging anschließend Unfallflucht.