Drogenfahrt angezeigt 27-Jährige fährt unter Drogeneinfluss mit ihrem Pkw durch Neustadt

Am Montag, 23. März, gegen 7.20 Uhr, meldete ein Mann, dass eine 27-Jährige aus dem Landkreis Kelheim in Neustadt an der Donau vermutlich unter Drogeneinfluss mit ihrem Pkw unterwegs sei.