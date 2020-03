Polizei warnt Vermeintliche Betrüger mit Schutzanzügen und Atemschutzmasken unterwegs

Am Montag, 23. März, gegen 11 Uhr, teilte eine aufmerksame Zeugin mit, dass sie soeben zwei Personen mit Schutzanzügen und Atemschutzmasken bekleidet gesehen habe.

Neustadt an der Donau. Die beiden Personen, ein Mann und eine Frau, seien in einem Neustädter Wohngebiet von Haus zu Haus gegangen und haben an den Haustüren geklingelt. Sie konnten jedoch durch die hinzugerufene Polizeistreife nicht mehr angetroffen werden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Kelheim ausdrücklich darauf hin, dass von Seiten des Landratsamtes beziehungsweise der Kommunalbehörden keine derartigen Maßnahmen durchgeführt werden! Es handelte sich auch in diesem Fall vermutlich um eine neuartige Betrugsmasche, bei der sich die Betrüger zum Beispiel als Mitarbeiter des Katastrophenschutzes ausgeben und entgeltliche Dienstleistungen anbieten oder so in die Wohnungen ihrer Opfer gelangen.