Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. März, wurden im Landkreis Kelheim insgesamt sechs Verstöße gegen die aktuell geltende Ausgangsbeschränkung beziehungsweise Betriebsstättenuntersagung zur Anzeige gebracht.

Landkreis Kelheim. Während in der Stadt Kelheim drei Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung festgehalten wurden, so waren es in der Gemeinde Abensberg zwei gleichgelagerte Fälle.

Zudem wurde am Samstag in Neustadt an der Donau einem Betreiber eines Bistros der weitere Betrieb untersagt.

Der Großteil der Bevölkerung hielt sich an die derzeit geltenden Regelungen.