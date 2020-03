Zeugen gesucht Motorrad missachtet Durchfahrtsverbot, streift Pkw und haut ab

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Sonntagvormittag, 22. März, gegen 10.30 Uhr wollte ein 47-jähriger Pkw-Führer in Denkendorf vom Wassertal kommend in Richtung Hauptstraße fahren. Zeitgleich befuhr ein bisher unbekannter Motorradfahrer verbotswidrig die Ringstraße in Richtung Hauptstraße missachtete dabei das Durchfahrtsverbotszeichen.