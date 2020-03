Unfallflucht Unbekannter dreht mitten in der Nacht Runden auf dem Supermarktparkplatz und kollidiert mit Laternenmast

Ein unbekannter Pkw-Fahrer kollidierte am Samstag, 21. März, auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in Neustadt an der Donau mit einer Laterne und flüchtete.