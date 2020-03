Sachbeschädigungen Vandalen treiben am Ingolstädter Nordbahnhof ihr Unwesen

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21. auf 22. März, trieben Vandalen in der Zeit von 23.30 bis 4 Uhr am Nordbahnhof Ingolstadt ihr Unwesen.