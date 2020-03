Einsatz in München Schwelbrand eines PCs – Ehepaar rettet sich auf den Balkon

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21. auf 22. März, ist es um 23.23 Uhr in einem Einfamilienhaus im Betzenweg in München zu einem Brand eines Computers gekommen.