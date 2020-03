Gesucht Zeuge macht Fahrzeughalter auf Beschädigung aufmerksam

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagmittag, 19. März, hatte ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm seinen Firmenwagen, einen Kleintransporter, in der Schultheißstraße im Ingolstädter Ortsteil Friedrichshofen vor der dortigen Metzgerei geparkt.