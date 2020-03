Hinweise erbeten Unbekannte zündeln – Holzschuppen beschädigt

Zwischen Sonntag und Donnerstag, 15. und 19. März, zündeten unbekannte Täter einen grünen Stoffsichtschutz an, der an einem Holzschuppen des Pförringer Altersheims angebracht war.

Pförring. Durch den Brand entstand an der Schuppenwand und am Holzboden ein Schaden in Höhe von circa 500 EUR. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Beilngries unter der Telefonnummer 08461/ 64030 entgegen.