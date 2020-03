Feuerwehr Ingolstadt Mehrere Einsätze und Katze gerettet

Foto: 123rf.com

Ein gemeldeter Kellerbrand entpuppte sich am Freitagnachmittag, 20. März, um 13.50 Uhr, sehr schnell als Kleinbrand in einem Abstellraum einer Tiefgarage in der Peisserstraße in Ingolstadt. Aus noch ungeklärter Ursache brannten Papiertücher und einige Rollen Klopapier.