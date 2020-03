Beim Abbiegen Motorradfahrer wird bei Unfall nahe Painten leicht verletzt

Am Donnerstagmittag, 19. März, ereignete sich im Gemeindebereich Painten auf der Kreisstraße KEH16 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Painten. Am Donnerstag, gegen 12:00 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin die Kreisstraße KEH16 von Maierhofen nach Prunn und wollte einen direkt vor ihr fahrenden 55-jährigen Kleinkraftrad-Fahrer überholen. Der 55-jährige Motorradfahrer wollte allerdings zur gleichen Zeit nach links abbiegen, hierbei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 55-Jährige musste mich leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Kelheim eingeliefert werden, an seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die 20-Jährige blieb unverletzt, an ihren Pkw entstand starker Frontschaden in Höhe von circa 3.000,- Euro.