Zeugen gesucht Unbekannter tritt gegen Stromkasten in Mainburg

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 19. März, um 21.10 Uhr, wurde eine bisher unbekannte Person in der Walther-Schwarz-Straße in Mainburg dabei beobachtet, wie sie gegen einen Stromverteilerkasten trat.