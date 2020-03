Zu schnell unterwegs Pedelec-Fahrer befährt Gehweg und verletzt sich beim Zusammenstoß mit Kleintransporter

Foto: Markus Mainka/123rf.com

Mit seinem Elektrofahrrad Pegasus befuhr ein 24-Jähriger aus Ingolstadt am Mittwoch, 18. März, um 14.55 Uhr, den Gehweg der Nördlichen Ringstraße in Ingolstadt in Richtung Westliche Ringstraße.