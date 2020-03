Im Kurvenbereich Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Ein 24-jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwochnachmittag, 18. März, bei einem Sturz auf der Bundesstraße B16 bei Vohburg leicht verletzt.

Vohburg. Der junge Mann aus Regensburg befuhr von Rockolding kommend die Auffahrt zur Bundesstraße. Hierbei kam er alleinbeteiligt im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Grünfläche. Der 24-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.