Zeugen des Diebstahls gesucht Rentner vermisst seinen Bienenstock

Foto: Irina Tischenko/123rf.com

In den Tagen von Sonntag, 8. März, bis Samstag, 14. März, entwendete ein bislang unbekannter Täter den Bienenstock eines Rentners in einem Waldgebiet am Baggersee von Ingolstadt.