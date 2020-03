Weiterfahrt unterbunden Polizei deckt bei allgemeiner Verkehrskontrolle eine Alkoholfahrt auf

Foto: 123rf.com

Am Montagabend, 16. März, stellten Polizeibeamte in Kelheim eine Alkoholfahrt fest. Gegen 23.45 Uhr wurde ein 56-jähriger Pkw-Fahrer in Kelheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.