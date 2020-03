16-Jähriger schwer verletzt Junger Autofahrer übersieht das Leichtkraftrad

Am Montag, 16. März, kam es gegen 18.10 Uhr in Altmannstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer aus dem Landkreis Eichstätt schwer verletzt wurde.

Altmannstein. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer, ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt, befuhr die Burchard-von-Stein-Straße in Altmannstein und wollte von dieser in die Berghauser Straße einbiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten Leichtkraftradfahrer, der die Berghauser Straße in nördliche Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 16-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.