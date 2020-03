Zeugen gesucht Audi Q2 mutwillig vollkommen verkratzt

Ein in Ingolstadt, auf dem Privatparkplatz in der Scheinerstraße 56a vorwärts eingeparkter schwarzer Audi Q2 mit Ingolstädter (IN) Kennzeichen wurde zwischen Freitagmittag, 13. März, bis Samstagvormittag, 14. März, an der kompletten rechten Fahrzeugseite, sowie an der linken Fahrzeugfront vermutlich mit einem spitzen Gegenstand mutwillig zerkratzt.