Fehler beim Abbiegen Ein Erwachsener und ein Kind werden leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Ein 23-Jähriger aus Ingolstadt befuhr mit seinem Dacia am Freitagnachmittag, 13. März, die Friedrich-Ebert-Straße in Ingolstadt in südlicher Richtung und wollte nach links in die Goethestraße einbiegen.