Einsatz in der Maillingerstraße Münchner Feuerwehr sichert Lastenschrägaufzug

Foto: Reuther/Berufsfeuerwehr München

Für eine Wohnungssanierung in einem mehrgeschossigen Gebäude in der Maillingerstraße in München war eine Firma am Donnerstag, 12. März,dabei, einen so genannten Lastenschrägaufzug aufzustellen. Plötzlich begannen sich die Holme des Aufzuges zu verwinden. Der Mitarbeiter stoppte sofort die Fahrt und informierte gegen 9.38 Uhr die Feuerwehr.