Führerschein sichergestellt 44-Jähriger fährt mit 1,1 Promille durch die Gegend

Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus dem nördlichen Landkreis Pfaffenhofen wurde am Donnerstagabend, 12. März, um 18.10 Uhr, in der Geisenfelder Straße in Ernsgaden unter Alkoholeinfluss aus dem Verkehr gezogen.