Ausweichversuch missglückt 18-jähriger Fahrer übersieht anderen Pkw

Ein 49-jähriger Pkw-Führer aus dem Gemeindebereich Berching befuhr mit seinem Pkw die Staatsstraße 2229 von Denkendorf in Richtung Beilngries, als es zum Unfall kam.

Beilngries. Zeitgleich befuhr nämlich ein 18-jähriger Pkw-Führer aus dem Gemeindebereich Beilngries die Dorfstraße in Paulushofen und wollte an der Kreuzung zur Staatsstraße 2229/Bundesstraße B299 diese in Richtung Amtmannsdorf überqueren. Dabei übersah er den aus Richtung Denkendorf kommenden 49-Jährigen. Trotz Ausweichversuch der Fahrzeugführer kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Frontbereich.

Verletzt wurde hier glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.