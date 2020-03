Häuser vorsorglich geräumt Gasaustritt aus Fahrzeug in Tiefgarage in Ingolstadt

Vermutlich ein technischer Defekt an einem mit flüssiggasbetriebenen Fahrzeug führte zur Alarmierung von Feuerwehr- und Rettungskräften am Donnerstag, 12. März, um 14.46 Uhr, in der Scheinerstraße im Ingolstädter Stadtteil Haunwöhr.