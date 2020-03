In Kelheim auf der Staatsstraße St2233 ereignete sich am Mittwochmorgen, 11. März, ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Kelheim. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin befuhr gegen 7.15 Uhr die St2233 von Kelheim in Richtung Weltenburg. Kurz vor der Abzweigung Holzharlanden kam sie alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke.

Die Autofahrerin kam leicht verletzt in die Golberg-Klinik, am Pkw entstand Frontschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. An der Leitplanke entstand ebenfalls Sachschaden von circa 1.000 Euro.