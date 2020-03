Die Stadt bittet um Hinweise Unbekannter machte sich an einer Linde in der Alleestraße in Kelheim zu schaffen

Diese Linde in der Alleestraße fiel Vandalen zum Opfer. Foto: Schmid



Unbekannte haben augenscheinlich mit einem Beil eine Linde in der Alleestraße in Kelheim attackiert. Kelheim. Die Stadt Kelheim erstattet Anzeige. Sachdienliche Hinweise über Beobachtungen melden Zeugen bitte der Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 5042-0.